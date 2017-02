Sofie zingt in Kapel Heuvels

Kapellen / Stabroek - Sofie treedt vrijdag 24 februari op in de Kapel van de Heuvels aan de Waterstraat.

Sofie werd vanaf haar jeugd ondergedompeld in een bad van muziek en cultuur. In 1974 kwam haar carrière in een stroomversnelling nadat ze de ‘Ontdek de Ster’ tv-wedstrijd won. In 1981 besloot Sofie een solocarrière te lanceren en vertegenwoordigde ze België op het Koreaanse Songfestival.

Op 24 februari komt Sofie naar KAS en samen met Hervé Martens (toetsen), Hendrik Vanattenhoven (bas) en Pim Dros (drums) brengt ze ‘From Ella to Bacharach’. “Dit programma bestrijkt een heel breed gamma. Verwacht vooral een combinatie van Bacharach en door Ella Fitzgerald ingezongen traditionals. Ik laveer eigenlijk tussen de twee uitersten: jazz-songs en sterk harmonieuze, iets moeilijker nummers. Ik hou van songs met mooie muzikale en verrassende wendingen.”

Praktisch : vrijdag 24 februari, deuren open om 19u45, Waterstraat 30, Kapellen.

Tickets : voorverkoop 18 euro, kassa 20u

Info en bestellen : www.kasattenhoven.be