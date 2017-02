Poldermuseum blijft dit jaar dicht

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Stabroek - Het Poldermuseum blijft dit jaar gesloten voor toeristen. Dat komt omdat het vervangen van alle ramen en deuren in de gevel veel langer duurt dan oorspronkelijk gepland.

Vorig seizoen sloot het museum twee weken vroeger om alle kamers leeg te maken, zodat de aannemer kon beginnen met de voorbereidende werken. Maar het liep anders. Toen de aannemer ter plaatse kwam om te starten met het voorbereidende werk, bleek dat renoveren van die buitenschrijnwerkerij onmogelijk was, omwille van de erbarmelijke staat van deuren en ramen.

Het project werd daarom aangepast en de uitvoering dus ook uitgesteld. Het oorspronkelijke budget van 155.039 euro werd aangepast en verhoogd met 43.400 euro.

Conservator Schouwaers kijkt alvast naar het seizoen 2018. “Dan staat het museum in het teken van de oorlogswerken van de Stabroekse kunstschilder Marten Melsen. Het museum blijft dan ook tot midden november open, want we willen dan op 11 november deelnemen aan de plechtigheid rond Wapenstilstand."

Info: www.poldermuseum-lillo.be