Kapellen - In maart start de Koninklijke Atletiekclub Kapellen samen met de Gemeentelijke Sportdienst een nieuwe reeks ‘Joggen voor beginners’.

Wie meedoet, loopt na tien weken op eigen tempo vijf kilometer. De officiële start is dinsdag 7 maart om 20.30 uur op de atletiekpiste in het gemeentepark. Het project loopt over 10 weken. Op dinsdag zijn er begeleide trainingen vanaf 20.30 uur.

Een training duurt ongeveer 1 uur. Naast de groepstraining op dinsdag kan u nog twee dagen terecht voor een vrije training in groep. Bedoeling is om drie dagen in de week aan uw persoonlijk schema te werken. Dinsdag 9 mei wordt er afgerond en een week later is er een 5 km-test. Deelnemen kost 30 €.

Inschrijven : Sportdienst Kapellen, Christiaan Pallemansstraat 84 of 03.660.67.60 vanaf maandag 13 februari. Online : www.ackape.be