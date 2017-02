Veertig jaar Velt Polder, dertig jaar Velttuin De Heuvels

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Stabroek - Velt De Polder viert zijn veertigste verjaardag en Velttuin De Heuvels zijn dertigste. Dat werd zaterdag gevierd met een dagje samen werken en zondag met een officiële huldiging.

“Ook na dertig jaar worden taken die in het belang zijn van iedereen samen uitgevoerd. Vandaag werkt iedereen voor de gezamenlijke boomgaard, op andere momenten komt de kruidentuin aan de beurt of moeten er onderhoudswerken gebeuren aan de omheining. De vierentwintig tuintjes bewerkt iedereen natuurlijk op zijn of haar eigen manier”, geeft voorzitter Eric Jongenelen mee.

“Veertig jaar geleden werd Velt Polder opgericht, wat nu staat voor ‘Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren”. Bij die oprichting geleden waren er al plannen om ook te starten met een eigen Velttuin. Maar het duurde nog een decennium voor we in onze tuin echt konden tuinieren. Er waren ups en downs, maar ecologisch tuinieren zit opnieuw in de lift, ook bij jonge mensen. Alle percelen zijn toegewezen en is er zelfs een kleine wachtlijst”, vult Eric Jongenelen aan.

Velt Polder omvat nog altijd Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Stabroek en Ekeren.