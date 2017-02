Infomarkt windpark Stabroek-Ekeren

Stabroek - Bedrijven Mega Windy en Wind+ stellen het windpark Stabroek-Ekeren voor op een infomarkt. De energieproducenten plannen drie windturbines langs de A12.

Als lokale windenergieproducent is Mega Windy al enkele jaren op zoek naar een geschikte locatie voor windturbines in Stabroek. De aandacht van het Kalmthoutse bedrijf werd destijds getrokken door de Ettenhovense Polder, ten oosten van de A12 .

Na grondig onderzoek maakten Mega Windy CVBA en Wind+ samen een voorstel om in het gebied tussen Dijkstraat en Leugenberg drie windturbines te De drie windturbines wekken elektriciteit stroom op voor ongeveer 4.500 gezinnen in Stabroek en Ekeren. Tijdens de infomarkt wordt uitleg gegeven over mogelijke participatie

De initiatiefnemers stellen het project voor op donderdag 16 februari van 18u tot 21u in De oude Brouwerij, Kerkstraat 18 in Hoevenen.