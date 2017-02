Primeur in Kapellen: Tom en Koen eerste prinsenkoppel

Kapellen - Tom Sas en Koen Verbeek uit Kapellen zijn waarschijnlijk het eerste homokoppel dat het in een carnavalsvereniging tot prinsenpaar schopt. Prins Tom en zijn partner Koen gingen samen met de Plakijzers symbolisch de sleutel van het gemeentehuis ophalen.

Vorig jaar was Tom Sas ook al verkozen tot prins bij de Kapelse Plakijzers. Zijn vriend Koen werd toen zijn hofmaarschalk of rechterhand.

“Dit jaar werden we opnieuw verkozen, maar nu is Koen ook prins en staan we op gelijke voet. We vinden het heel tof dat niemand in de vereniging er problemen mee heeft dat Koen en ik in het echte leven ook een koppel zijn. Carnavalisten zijn meestal ook ruimdenkende mensen”, zegt Tom.

De carnavalsstoet in Kapellen gaat uit op zondag 26 februari. De stoet vertrekt om 14.11u op het Marktplein. De zotskappen en andere carnavalsgroepen trekken door de Platanendreef, Essenhoutstraat, Albertdreef, Hoevensebaan, Kerkstraat, Dorpsstraat, Antwerpsesteenweg, Dorpsplein, Korte Vredestraat, Hoevensebaan en Essenhoutstraat.