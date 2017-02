Anita Picqueur staat alleen op het podium met Meneer Jules

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De Berendrechtse Anita Picqueur (66) telt af naar vrijdag. Dan staat ze voor het eerste helemaal alleen op het podium en brengt ‘Meneer Jules’, een monoloog van Diane Broeckhoven.

Anita Picqueur is actief in het Merksemse gezelschap Nieuw Pantarei Collectief, maar nu is ze wel extra zenuwachtig want voor de eerste keer in haar carrière moet ze in haar eentje het publiek meenemen en beroeren.

“Het is natuurlijk een hele uitdaging om De buitenkant van Meneer Jules van Diane Broeckhoven op de bühne te zetten. Het gaat over Meneer Jules die plots sterft. Alice, het hoofdpersonage, moet plots veel regelen, maar ze stelt de dingen liever nog even uit, omdat ze Jules nog zoveel moet vertellen. Ze wil hem doordringen van haar herinneringen voor ze hem voorgoed laat gaan. Broeckhoven is een meester in het oproepen van sferen in een subtiele en trefzekere taal. In tegenstelling tot veel blijspelen en komedies, kan je aan haar tekst geen letter veranderen. Met je taal, mimiek en lijf moet je die sfeer uit het boek omzetten naar het podium, zodat je het publiek meeneemt in het verhaal en de sfeer”, begint Anita Picqueur haar monoloogavontuur.

Info : vrijdagen 3, 10 en 17 en zaterdagen 4, 11 en 18 februari, 20u15, zaal Bart Sint Bartholomeusstraat 9 in Merksem. Kaarten 12 euro. Reserveren 03/383.35.22