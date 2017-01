Sp.a wil dringend tijdelijk zebradpad aan kerk Rijmenam

Bonheiden - In november tijdens de jaarmarkt hield Curieus Bonheiden-Rijmenam een ludieke actie aan het door de tijd weggeëbde zebrapad tussen de basisschool en de kerk. Aangezien nog geen werk werd gemaakt van een nieuw, wil sp.a de procedure versnellen.

“We begrijpen dat het een tijdelijke oplossing is alvorens het definitieve zebrapad wordt aangelegd dit voorjaar, toch houdt het bestuur geen belofte. In november nog beloofde het snel werk te maken van een veilige oversteekplaats voor de schoolkinderen aan de kerk. De situatie is onveilig en bovendien is er geen alternatief voor de zwakke weggebruiker. Zelfs de burgemeester deed een loze belofte op Facebook”, zegt sp.a-voorzitter Pieter Bigaré.

Burgemeester Guido Vaganée zegt dat officieel steeds werd gecommuniceerd dat een nieuw zebrapad in april wordt aangelegd, bij de aanvang van de volgende fase van de hernieuwingswerken van Rijmenam.