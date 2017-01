Fotospecial: Simon Gronowski en Koenraad Tinel getuigen bij kazerne Dossin

Op de vooravond van de Internationale Dag voor de Holocaust nodigde Kazerne Dossin Simon Gronowski en Koenraad Tinel uit. Gronowski kon ontsnappen uit de beestenwagon die hem als 11-jarige naar het vernietigingskamp in Auschwitz bracht, Tinel groeide op in een Vlaams gezin met erg veel sympathie voor de SS. Ze getuigden hoe ze elkaar op latere leeftijd leerden kennen en beste vrienden werden. De volgelopen zaal in Dossin liep over van emotie. Tinel, wiens broer in Dossin bewaker was van Gronowski, kan tot op vandaag de daden van zijn vader nog steeds niet begrijpen. Gronowski benadrukte dat de kinderen van SS-sympathisanten geen vijanden zijn. Ze bundelden hun verhaal en vriendschap in een boek, Eindelijk Bevrijd. Bekijk hier de foto’s.