Bonheiden wint prestigieuze Smart City Award

Bonheiden - Enkele centrumsteden deden het Bonheiden voor, toch krijgt nu uitzonderlijk een ‘kleine’ gemeente de prestigieuze City Award van Agoria, de Federatie voor de Technologische Industrie in België. Bonheiden wordt gelauwerd omwille van het fietsregistratiesysteem en het daarbij horende beloningssysteem.

Wie in Bonheiden en Rijmenam naar school fietst, wordt daarvoor beloond. Daar zorgt een geïntegreerd fietsregistratiesysteem met chip voor dat even goed geldt voor voetgangers. Wie aan school langs de ‘kassa’ of scanner passeert, wordt daarvoor beloond met dukaten, waardejetons die later op het jaar kunnen worden ingeruild op de kermis.

Agoria, de sectorfederatie voor de Technologische Industrie in België, vindt het systeem danig origineel dat het Bonheiden beloont met de titel Smart City.

“Dit bewijst dat je niet over een groot administratief gemeenteapparaat moet beschikken of veel geld om inventief te zijn. Dit is een positief verhaal en een bewijs van een gemeentelijke dienstverlening waar burgers actief worden bij betrokken”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria.