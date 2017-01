Capaciteit poezenopvang bij dierenbescherming moet drastisch omhoog

Mechelen / Sint-Katelijne-Waver / Willebroek - Vzw Dierenbescherming Mechelen is genoodzaakt drastisch uit te breiden. De poezenopvang wordt haast verdubbeld en er komt een hondenrenweide.

Tijdens de zomermaanden van 2016 kreeg vzw Dierenbescherming Mechelen opvallend meer zwerfkatten op (tijdelijk) bezoek. Nu die storm voorlopig is gaan liggen, wil het centrum zich voorbereiden op de nakende zomer en najaar. De opvangplaatsen voor poezen moet drastisch de hoogte in, maar ook een hondenrenweide is meer dan noodzakelijk.

Aan ruimte geen gebrek, de financiële middelen bij elkaar rapen is een ander paar mouwen. “De zomer belooft extra druk te worden nu we ook samenwerken met de gemeenten Sint-Katelijne-Waver en Willebroek, en wie weet volgt de rest van de Bodukap-zone. De dieren worden hier opgevangen. Ook al krijgen we van de respectievelijke gemeenten – ook Mechelen – een stuk terug, dat is niet voldoende om alle kosten van een verbouwing te dekken", zegt coördinator Sabine Slaets.

Om het project te financieren, rekent de vzw op een privé-inbreng van 40.000 euro. Deels via sponsoren, deels via crowdfunding. Deze zomer moet een deel al opengaan.