Bonheiden en Rijmenam, het verhaal van een onwaarschijnlijk woelige gemeentefusie

Bonheiden - Fanfare- en cafépolitiek lijkt nu ondenkbaar, dat was het niet veertig jaar geleden toen Bonheiden en Rijmenam gedwongen werden tot een vriendschappelijk maar permanent huwelijk. Vooral in Rijmenam ontstond veel protest, zowel op coalitie- als oppositiebanken. Toenmalig Bonheidens burgemeester Alfons Saenen heelde vele wonden maar kon niet verhinderen dat ook nu, 40 jaar na datum, de littekens nog her en der zichtbaar zijn. “Ik was amper 15 jaar en bodyguard van mijn eigen vader. Wat toen allemaal gebeurde, is niet te vatten”, legt Manu Saenen uit.

Rijmenam werd tot 1976 bestuurd door twee partijen, partij 1 en partij 2. Letterlijk dan, telkens een mix van verschillende strekkingen. Peulis (nu Putte) was Rijmenams grondgebied en de gemeente telde in totaal een dikke vierduizend inwoners. Toen rond 1973 bekend geraakte dat meer dan 1.700 Belgische gemeenten moesten verdwijnen, was Rijmenam haantje de voorste om een fusie met Mechelen, Bonheiden of een andere gemeente te voorkomen. “Er ontstond een golf aan protest. Veel later en aangezien een fusie kost wat kost moest gebeuren, hadden we zelfs spijt dat we geen avances maakten met Keerbergen”, zegt Luc Vangeel.