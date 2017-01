Theaterthriller “Constance & Mathilde”

Stabroek - “Constance & Mathilde” is een theaterthriller met An (Doortje) Tuts en Nele Bauwens. Het is een productie van KOORTZZ in een regie van Vitalski.

Constance (Nele Bauwens) en haar geheimzinnige stiefmoeder Mathilde (Ann Tuts) besluiten op een dag om zich te wreken op ieder die hen ooit in de weg stond. Het duo vertrekt naar de Franse Ardennen op zoek naar een conciërge die Mathilde ooit lastig viel. Ze belanden in een grimmige kostschool diep in de bossen en al snel lopen de dingen uit de hand.

Het stuk is een indringende hommage aan de retrothriller. Donder en bliksem rollen over de scène, deuren piepen en vloeren kraken. Er wordt gegild, gestorven, gevochten en gevlucht, maar niet zonder hier en daar een kwinkslag.

Praktisch : zondag 19 februari, 14u30. Kaarten ivv 13 euro, kassa 15 euro. Senioren en studenten : 2 euro korting. Info en reservatie : 03.210.11.75 en reservaties@stabroek.be