Gemeente koopt stroomgroep

Stabroek - De gemeente investeerde zopas in de aankoop van een stroomgroep.

“Eigenlijk past die aankoop in het afschakelplan dat voorschrijft wat we kunnen en moeten doen wanneer er in piekmomenten te weinig elektriciteit is. Wanneer het bijvoorbeeld nodig is om mensen om een of andere reden te evacueren,is het erg belangrijk dat op die locatie zeker elektriciteit is. Wel die stoomgroep kan daar voor zorgen. Die zowel inzetbaar in het administratief centrum in de Stabroekse Dorpsstraat, als in het gemeentemagazijn in Hoevenen als in de gemeentelijke sporthal”, legt Stabroeks burgemeester Rik Frans (N-VA) uit.