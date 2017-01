Gratis kennis maken met grootse werken heide

Kalmthout - Het natuurproject Life Helvex krijgt een jaar extra tijd om meer ruimte te geven aan de typische heide. Omwille van de grote impact krijgt iedereen de kans om gratis kennis te maken met het natuurherstelproject.

“Onze aanvraag om één jaar langer de tijd te krijgen om alles te realiseren, is goedgekeurd”, aldus nog Ignace Ledegem van Grenspark De Zoom.

Wie meer wil weten over dit grootste project kan gratis deelnemen aan een van de gratis excursies onder begeleiding van een natuurgids. De eerste kennismaking is gepland op zondag 12 februari. Van 9u30 tot 12u wordt het gebied Kleine Meer bewandeld. Vertrek aan de werkschuur Brabantse Wal, Abdijlaan 43 in Ossendrecht. Het gebied Nolse Duinen en Stappersven staat op het programma voor zaterdag 20 mei van 10u tot 12u.

Info : info@grensparkzk.be . Info : www.grensparkzk.be/life-projecten-grenspark

