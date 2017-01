Cannaerts & Van Cutsem op vijfde debat Recht op Zondag

Mechelen / Sint-Katelijne-Waver - Tijdens het vijfde debat in het kader van Op.Recht.Mechelen. nodigt intendant Guido Wevers zangeres Patricia Van Cutsem (44) uit samen met muziekmaker. Jan Cannaerts (42). Het duo dat inmiddels twee jaar intensief samenwerkt, brengt zondag eigen intieme Engelstalige nummers mee naar het cultuurcentrum.

Ook nu zondag kan je vanaf 11 uur terecht in het Mechelse cultuurcentrum voor een pittig en onderhoudend debat over mensenrechten. Voor de vijfde keer al krijgen Mechelaars voorrang op ander muzikaal geweld om de sfeer cultureel in evenwicht te brengen. Cannaerts & Van Cutsem zorgen daarvoor.

“Ik heb heel lang in Mechelen gewoond, nu in Katelijne. Daar heb ik meer ruimte om te repeteren”, verduidelijkt Patricia Van Cutsem die inmiddels zeven jaar voltijds zangeres is, maar ook zangcoach ‘natuurstem’. Patricia zingt, Jan speelt gitaar. Niet meer of minder. “We houden ervan om onze nummers op een intieme manier en kortbij een zittend publiek te brengen. Dat typeert ons”, zegt Jan Cannaerts.