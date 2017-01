Winterwandeling in natuurdomein Het Rood

Kapellen - De jaarlijkse winterwandeling van Toerisme Kapellen trekt op zondag 22 januari naar het natuurdomein Het Rood

Het Rood werd ongeveer tweehonderd jaar geleden aangelegd als park van kasteel Blauwhof. Dat bosgebied bestaat grotendeels uit aangeplant loofbos en vormt de overgang van de Kempen naar de Polder. Doorheen het bos lopen verschillende dreven met majestueuze beuken en eiken. De naam Het Rood komt van de roestbruine kleur van het ijzer dat van naure in de zandbodem aanwezig is.

Lichtjes langs het parcours zorgen in elk geval al voor een bijzonder sfeer. Tijdens de wandeling heeft een verteller het over sagen, legendes en volksverhalen. Bij aankomst wacht een opwarmertje. Vertrekken gebeurt om 16u op de hoek Streepstraat-Biartlei. Deelnemers komen best met de fiets of te voet, want in de buurt is er weinig parkeerruimte.

Deelnemen kost 2 euro.

Inschrijven via de webshop op www.kapellen.be via toerisme@kapellen.be of in Administratief Centrum, Antwerpsesteenweg 130. Info : 03.660.66.00