Stad Mechelen en Groentemuseum ’t Grom eren Dodoens

Mechelen / Sint-Katelijne-Waver - Dit jaar wordt de 500ste verjaardag van de plantkundige en arts Rembert Dodoens gevierd. Hij werd geboren in Mechelen op 29 juni 1517 en overleed in Leiden op 10 maart 1585. Hij wijdde zijn leven aan onderzoek naar gezondheid, geneeskunde en de rol van geneeskrachtige kruiden hierin. Zijn “Cruydeboeck” uit 1554 is tot op vandaag de basis voor heel wat kennis over planten en hun werking.

Ook al is hij niet meteen de bekendste of grootste Belg, was Rembert Dodoens wel een van de nuttigste. Hij onderzocht de geneeskundige kracht van kruiden en schreef er boeken over. Hij mag gerust baanbrekend worden genoemd. Dit jaar kan je in en rond Mechelen terecht voor een goed afgekruid programma rond de man.

Niet alleen lezingen, ook theorie- en praktijklessen hoe in de keuken goed om te gaan met kruiden staan op het menu. Groentemuseum ’t Grom uit Sint-Katelijne-Waver en de Stad Mechelen dokterden samen een programma uit. “Als stadsgeneesheer in Mechelen had hij zo’n goede reputatie dat hij Margaretha van Oostenrijk mocht verzorgen op haar sterfbed", zegt schepen Björn Siffer (Groen)