Gemeente koopt kunst met typische landschappen.

Stabroek / Kalmthout - Zopas werd de raadzaal in het gemeentehuis verrijkt met schilderijen van Joseph François en Frans Van Kuyck Wanneer de kans zich voordoet, koopt Kalmthout kunstwerken met typische landschappen.

Het grote schilderij van Joseph Francois heet‘Les dunes de Calmpthout’ en is is een opvallende trekpleister in de raadzaal, niet alleen omwille van zijn omvang, maar ook omdat het een beeld geeft van de heide op het einde van de negentiende eeuw. Het werk dateert uit 1890.

Een ander opvallend schilderij in de raadzaal is van Antwerps kunstschilder Frans Van Kuyck. Hij bouwde als buitenverblijf villa ‘Zwaluwdak’, die nu de thuisstek is van het OCMW. “Via de erfgenamen van de schilder krijgt de gemeente de kans om drie schilderijtjes van hem aan te kopen”, zegt burgemeester Jacobs (CD&V).

