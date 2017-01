Schepen Liesbeth Verhaert aan de slag bij Havenbedrijf

Stabroek - Schepen Liesbeth Verhaert (CD&V) geeft haar carrière vanaf vandaag een andere wending en gaat aan de slag bij het Antwerps Havenbedrijf. Vanaf 1 maart wordt zij als schepen vervangen door partijgenoot Herman Jongenelen.

Liesbeth Verhaert : “Vanaf vandaag (maandag 16 januari) ga ik aan de slag bij het Antwerps Havenbedrijf. Ik ga er werken in de cluster olie en chemie. Dat is een uitdaging die ik niet kon laten liggen en die volledig past binnen mijn opleiding tot burgerlijk ingenieur chemie. Tot eind februari combineer ik mijn nieuwe job en het schepenambt en vanaf 1 maart is het mijn opvolger die overneemt.”

