Mieke verwelkomt honderdste onthaalkindje

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Dries geniet, kijkt rond maar beseft niet dat hij het honderdste onthaalkindje is bij Mieke Meuris (59). Drieëntwintig jaar geleden begon ze in Zandvliet aan haar carrière als onthaalmoeder en nu heeft ze in het polderdorp waarschijnlijk het meest aantal dienstjaren op de teller staan.

Druk maar toch rustig. Vier peutertjes ravotten in de living, een baby’tje heeft net zijn papfles op en bekijkt de grote wereld vanuit zijn relaxstoeltje. Dan krijgt Dries ook zijn papfles, maar ondertussen ontgaat Mieke niets en stuurt ze kindvriendelijk bij waar dat moet. Overal ligt speelgoed en de peuters maken daar grif gebruik van.

“Enkele weken geleden vroeg mijn dochter me hoeveel onthaalkindjes hier al geweest zijn. Ik kon er niet op antwoorden, maar de vraag maakte me wel nieuwsgierig. Omdat vanaf 1 januari de stedelijke gezinsopvangdienst is overgenomen door Felies Kinderopvang leek me dit een geschikt moment om mijn administratie in te duiken en na te gaan hoeveel baby’s en peuters al bij mij zijn geweest. Toen onlangs Driesje voor het eerst kwam, kon ik dan ook met zekerheid zeggen tegen de mama dat hij mijn honderdste onthaalkindje was. Ondertussen is ook Liv er nog bijgekomen”, zegt Mieke Meuris.

