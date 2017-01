Nieuwe clip en album voor Mary’s Little Lamb

Keerbergen - De country & westernband Mary’s Little Lamb heeft nieuw materiaal klaar. Het album getiteld Elexir fort he Drifter wordt op 5 februari in Mechelen voorgesteld, de nieuwe single met bijhorende animatiefilm staat alvast online.

Geen pop, rock of danceplaat voor de band met Keerbergse roots. Mary’s Little Lamb zag in 2005 het daglicht maar veranderde snel van koers toen een blazerssectie het heerschap vervoegde. Resultaat? Country & western. Die blazerssectie – weliswaar licht aangepast – is er nog steeds bij en speelt een belangrijke rol binnen het geheel, ook op de nieuwe single Hold your Horses. Gezongen door de diepgevoicde gitarist Bart Hendrickx uit Keerbergen samen met Kevin Van Hoof (trompet, Schriek), Stijn Cumps (trompet, Grasheide), Mike Van Daele (drum, Baal) en Bert Cuypers (bas, Putte) graaft de band herinneringen op van de zogenaamde Spaghettiwestern, maar slaagt er steeds in een eigen toets aan het verhaal te geven.

Verrassend

Niet alleen door verrassend (op plaat en live) uit de hoek te komen, ook door de zelf getekende en geanimeerde videoclips van Hendrickx. “De sfeer moet kloppen binnen het verhaal. Ik teken de achtergronden in de clip, de personages komen tot leven via mijn eigen werk in photoshop. Het is een originele en bovendien een goedkope manier van werken”, verklaart de zanger en gitarist. Ook de muzikale sfeer moet telkens 100 procent kloppen. De band nam de nieuwe plaat op verschillende locaties op zoals de Hnita-hoeve in Heist, ’t Stuk in Leuven en in het ‘repetitiekot’ in Keerbergen.

Ei kwijt

Stijn en Kevin vervoegden de band nog meer net. Stijn speelt ook bij harmonie in Grasheide. “Dit is natuurlijk helemaal anders. Bij een harmonie kan niet worden geïmproviseerd, bij deze band is het bijna een must. Een andere manier van werken dus.” Kevin speelt als trompettist zowel funk maar ook kleinkunst: “Binnen country & western kan ik echt mijn ei kwijt. De trompet is bovendien een onmisbaar instrument binnen het genre.” De band koos er bewust voor het album voor te stellen in de Stadsschouwburg in Mechelen: “Het is een locatie ons op het lijf geschreven. Iedereen is welkom.

Ook op vinyl

”Het nieuwe werk zal niet alleen in de CD-rekken te vinden zijn en via digitale kanalen, de plaat komt in april ook uit op het aloude maar warme vinyl. “Bekijk het eerder als een collectors item. Het vinylen exemplaar zal nog extra in de kijker worden gezet tijdens het optreden op 2 april in café De Living in Heist”, zegt Bart. De band lijkt dus ook klaar voor de zomerfestivals. “Dat klopt. Er lopen al vele opties, maar we spelen al zeker tijdens de Gentse Feesten.” De zelf geanimeerde video is sinds maandag 9 januari te bekijken via YouTube. “De luisteraar zal ook deze keer een vette knipoog vinden naar Ennio Morricone, maar een goedbedoelde. We zijn allen al jaren fan.”

Alle info: www.maryslittlelamb.be.