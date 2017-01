Vrijwilligers van het jaar gehuldigd tijdens nieuwjaarsdrink

Bonheiden - Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de vrijwilligers van het jaar bekendgemaakt. Niet alleen het 15-koppige team van het lokaal dienstencentrum Den Olm maar ook de lesgevers van gemeenschapscentrum ’t Blikveld staken de pluim op zak. Dit jaar wordt voor de meesten een overgangsjaar.

Het lokaal dienstencentrum Den Olm dat onder de vleugels van het OCMW opereert verandert dit jaar niet alleen van naam, ook de oude vertrouwde locatie aan het woonzorgcentrum verdwijnt en verhuist naar de Sint-Maartenberg in Rijmenam. De naam wordt De Metteberg, verwijzend naar Sint-Maarten. Het dienstencentrum dat de zelfstandig wonende senior ondersteunt telt vijftien vrijwilligers.

“Het zal even wennen worden aan de nieuwe naam en locatie. We zijn benieuwd of er mensen zullen afhaken aangezien we naar Rijmenam verhuizen, of er nieuwe zullen bijkomen”, luidt het bij enkelen. Alleszins, 2016 werd een mooi jaar voor het centrum dat terugblikt op enkele mooie momenten.