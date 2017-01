Zingen en feesten aan Ravenhofkasteel

Stabroek - Het was de eerste keer dat deelgemeente Putte de kans kreeg om de inwoners van de poldergemeente te verwelkomen op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

“Dat is een bewuste keuze. Stabroek en Hoevenen zijn al verschillende keren aan bod gekomen en nu verzamelen we op het binnenplein van het Ravenhofkasteel”, aldus burgemeester Rik Frans (N-VA). Het initiatief werd in elk geval gewaardeerd door de honderden bezoekers.

The Freelanders Emiel Van Hamme, Guy Gevaerts, Roger Brands, Louis Van Rhijn, Peter Konings en Karel Indeganck zorgden voor de juiste muzikale omkadering.