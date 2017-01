Voor het eerst naar kerstboomverbranding

Kapellen - Ondanks het winterse weer zakten zaterdagavond honderden mensen af naar het marktplein, waar de lokale brandweer de afgedankte kerstbomen opbrandde.

Vanuit Hoevenen en Brasschaat kwamen Manuela Küsters, Silke en Eva Lauwereyns, Jan Desloover en Patricia en Pascale D’Hooghe samen om voor het eerst te genieten van een kerstboomverbranding.

“De sfeer en de letterlijke en figuurlijke warmte spreken me aan. Alles wat mensen ongedwongen samen brengt, moeten we behouden en koesteren. Hopelijk is er volgend jaar opnieuw een kerstboomverbranding”, geeft Jan Desloover nog meer.