Onthaalmama Nancy wint wedstrijd Kind en Gezin

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Nancy Sys deed mee en won de wedstrijd uitgeschreven door Kind en Gezin, die focuste op veiligheid en risicopreventie.

Hoofdprijs was zanger FilipWinderickx die een uur lang kinderliedjes kwam zingen. Met die wedstrijd wilden we onder meer begeleiders en verantwoordelijken in de kinderopvang overtuigen van het belang van risicopreventie. Tegelijkertijd zetten we hen aan om hun risicoanalyse nog eens onder de loep te nemen. We richtten ons hierbij zowel naar de groepsopvang als de gezinsopvang. De creativiteit waarmee Nancy uitpakte, viel ons meteen op en daarom ook is zij een verdiende winnaar”, vindt Yasmine De Mesel van Kind en Gezin.

“Ik de speelruimte maakte ik ook een zebrapad na en ik plaatste verkeerlichten. Alle peutertjes weten nu dat je bij rood licht moet stoppen en dat je pas op het zebrapad mag lopen als het licht op groen staat. Eenvoudige dingen, maar het helpt ongevalletjes voorkomen en tegelijkertijd is het al een beetje verkeersopvoeding”, aldus nog Nancy Sys.

