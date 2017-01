“Mensen confronteren met weegschaal”

Bonheiden - Afvallen door dieet of sport lijken de twee voor de hand liggende methodes om na de ‘zware’ decembermaand opnieuw op gewicht te komen. Bij Green Alive in Bonheiden spitst men zich niet toe op deze periode alleen. “Toch kregen de klanten een sms om ook in 2017 regelmatig te komen sporten”, luidt het.

Bij Green Alive merken zaakvoerders Sandra en François Van Velthoven wel dat klanten eerder preventief aan het lichaam werken:

“Ook al sporten sommigen heel het jaar door, wordt in december extra hard gewerkt om de kilo’s voor te zijn. Toch proberen we klanten heel het jaar door fit te houden, bijvoorbeeld met ons ‘Little Secret’-boekje. Onze taak bestaat nu eenmaal uit begeleiden”, zegt François.

“Ook na Nieuwjaar proberen we kort op de bal te spelen. Enkele dagen geleden kreeg elke klant een sms met de beste wensen en met de melding van we ook in 2017 voor hen klaar staan om de goede voornemens samen waar te maken. Een van die voornemens is natuurlijk het gewicht en de conditie op peil houden"