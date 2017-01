Samen met de buurkinderen op stap

Stabroek - Kinderen trokken de laatste dag van het jaar opnieuw van deur tot deur op nieuwjaarswensen toe te zingen. Vooral in het centrum van Stabroek was het heel druk.

Elise (10), Lien (8) en nog heel wat buurkinderen trokken met hun mama’s op pas om vooral de winkeliers in de Dorpsstraat en de zaken op het Picoloplein het beste voor 2017 toet te zingen. Tanja Van den Buys is een van de mama’s die met de kinderen op pad ging. “Het is een traditie waar wij als kind van genoten. Nu willen we ook onze kinderen dat plezier niet onthouden. In de voormiddag zingen ze in Stabroek en in de namiddag zingen ze bij ons in de straat.”