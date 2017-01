Alarmsirenes Sevesobedrijven getest

Stabroek / Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De sirenes die in werking treden bij mogelijke calamiteiten bij Sevesobedrijven in de haven worden donderdag 5 januari opnieuw getest tussen 11.45u en 13.15u.

De test bestaat uit een gemoduleerde huiltoon die na een korte pauze herhaald wordt. Na dit signaal volgt een ‘ding dong’ geluid en een gesproken boodschap ‘proefsignaal’. Deze sirenetest gebeurt vier keer per jaar.

In Stabroek staat een sirene in de Sint-Catharinastraat en aan de Krekelberg. Dit sirenenetwerk wordt beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken en bestaat momenteel uit ongeveer 585 sirenes. De sirenes zijn opgesteld in de gebieden rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel.

In Zandvliet staat er een sirene in basisschool Noordland, bij de stelplaats van De Lijn aan de Putsebaan, bij het voetbalterrein in het Armenstraatje. In Berendrecht klinkt het alarm vanaf het politiekantoor. Ook tal van bedrijven in de haven laten het alarmsignaal horen.

Deze sirenetest wordt 4 keer per jaar wordt uitgevoerd. Dagelijks wordt er een stille test gedaan. De volgende test zal zijn op donderdag 6 april. De proef huiltonen overbruggen ongeveer een afstand van 1.500 m, afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij een echt alarm wordt dit bereik veel groter.

Wenst u een directe verwittiging te krijgen van deze sirenetest, schrijf u dan in via BE-Alert.

Info : www.crisiscentrum.be