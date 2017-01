Sneeuwtelefoon biedt hulp bij sneeuwruimen

Kapellen - Wie hulp nodig heeft bij het ruimen van sneeuw kan de sneeuwtelefoon bellen.

Bij sneeuwval ruimen bewoners elk voor eigen stoep, zodat het voetpad sneeuw- en ijsvrij blijft. Sneeuwruimen is echter niet voor iedereen mogelijk. Vooral oudere en minder mobiele mensen ondervinden moeilijkheden bij het sneeuwruimen. Sommigen zijn ook niet meer in staat om deze klus te klaren. Net als vorige jaren biedt voor deze mensen de sneeuwtelefoon een oplossing. Wie het nummer van de sneeuwtelefoon duwt kan via het OCMW een beroep doen op vrijwilligers.

Vooral mensen die geen hulp hebben worden ondersteund. De toegang van de deur tot aan de straat en de brievenbus en het voetpad voor het huis worden door de vrijwilligers sneeuwvrij gemaakt. Er is wel een maximum voorzien van twintig m². Per interventie wordt één symbolische euro aangerekend. Sneeuwtelefoon : 03.660.68.23