Dubbele nieuwjaarsreceptie

Kapellen - Twee maal klinken op het nieuwe jaar.

Kapellenaars kunnen dubbel klinken op het nieuwe jaar. De eerste keer is op zaterdag 7 januari. Dan worden onder het waakzaam oog van de brandweer de afgedankte kerstbomen in brand gestoken. De kerstboomverbranding gebeurt opnieuw op het plein aan de brandweerkazerne op het Marktplein. Vanaf 19u wacht dampende glüywein, warme chocomelk en koude jenever op de gasten die klinken op 2017. Kerstbomen die zaterdag 7 januari voor 8u worden buitengezet, worden opgehaald en naar het marktplein gebracht.

Klinken gebeurt enkele uren later opnieuw op het Dorpsplein aan de ijspiste. Deze nieuwjaardrink wordt al voor de zevende keer georganiseerd. Van 11u tot 13u wordt er geschonken en geklonken met gratis en betalende drankjes. Dan is het ook de laatste schaatsdag en is geweten of er meer schaatsers op de ijspiste stonden dan een jaar geleden.