Tine Truwant en Trosduif brengen luisterliedjes in kapel Heuvels

Stabroek - Tine Truwant en Trosduif is de groep rond tekstschrijfster en frontvrouw Tine Truwant. Zij speelde al bij De Zwarte Komedie en in musicals als "De zusjes Kriegel" en "Oliver!". De groep treedt op in de kapel van de Heuvels, thuisstek van KAS.

“ Trosdruif is een woord dat we zelf bedachten. Toen we in 2012 begonnen was dat als ‘Tine Truwant en band’ maar we zochten een naam om ook de rest van de groep op de kaart te zetten. Het woord ‘tros’ was al eens gevallen, omwille van de drie T’s en de leuke alliteratie : Tine Truwant en Tros. Toen we tijdens een repetitie een duif opmerkten die zicht verstrikt had in metaaldraad kwam de klik: “Trosduif”.”

Trosduif is een vogel met vier gezichten: Ine Kuypers (altviool), Rimbert Haché (drums), Ilse Stroobant (piano) en (sedert medio 2013) bassist Wouter Schillebeeckx steken de schwung in de arrangementen.

Dankzij dit viertal kan Tine zich volop focussen op de teksten. “Het is vooral de bedoeling het publiek een intieme avond te bezorgen, het contact met de zaal is cruciaal,” vertelt Tine. “We brengen Nederlandstalige luisterliedjes, vertellen een verhaal, ondersteund door de muziek en de arrangementen. En noteer ook dat we erg bezig zijn met méérstemmigheid.”

Vrijdag 13 januari, 20.20 u (deuren 19.45 u), kapel Heuvels, Waterstraat 30.

Tickets: 17.00 €, voorverkoop: 14.00 €. www.kasattenhoven.be