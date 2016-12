Burgemeesters trakteren

Bonheiden - Voor de twaalfde keer op rij kan je op oudejaarsdag komen koekenzingen bij de N-VA in Bonheiden en Rijmenam. Iedereen is welkom aan het huis van de burgemeester (Mechelsesteenweg 133, Bonheiden) en bij het advocatenkantoor van ere-burgemeester Eric Duchesne (Langedreef 18, Rijmenam).

“Voor de kinderen voorzien we lekkere pannenkoeken, chocolademelk en ballonnen. Volwassen kunnen zich verwarmen aan een smakelijk drankje”, luidt het.

Koekenzingen is een traditie in de regio. Kinderen gaan van deur tot deur, zingen een deuntje (afhankelijk per gemeente of regio), en krijgen dan een ‘koek’ of ander lekkers van de bewoners.

Automobilisten worden die dag ook steeds extra gesensibiliseerd door invalsborden die aandacht en extra voorzichtigheid vragen voor de zingende kinderen.