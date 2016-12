Lillo nieuwe thuis voor poesjenellen van poppentheater Van Campen

Antwerpen / Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Kris Dockx en Liesbeth Debra van vzw L’Embarcadère zijn de nieuwe eigenaars van de voormalige Koninklijke Poppenschouwburg Van Campen.

Alle poppen, stukken en rekwisieten verrijzen in de loop van volgend jaar in het Kruitmagazijn. In april van dit jaar speelden de Neus, den Bult, Liezeke en aanhang hun laatste stuk in het historisch kapelletje in het begin van de Lange Nieuwstraat. Tachtig jaar lang beleefden ze daar hun avonturen.

Kris Dockx en zijn vrouw Liesbeth Debra : “Toen we hoorden dat poppenschouwburg Van Campen ermee stopte, namen we contact op en in de loop van november zaten we aan tafel en enkele weken was er een akkoord”, legt Kris Dockx uit.

Het Kruitmagazijn in Lillo wordt de nieuwe thuis van de poesjenellen.

www.kruitmagazijn.be/