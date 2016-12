Oud gezelschapsspel over Mechelen na 30 jaar in kelder gevonden

Mechelen - Toen zoonlief Yannick (28), diens vrouw en kinderen met Kerst bleven slapen in het moederlijk huis, dook hij de kelder in op zoek naar een gezellig gezelschapsspel voor heel de familie. Hij stootte er op een blijkbaar vergeten gezelschapsspel over Mechelen. Soms accuraat, soms achterhaald. Mama Christel Rombouts (60) wil het in de toekomst alvast weer spelen.

Het gezelschapsspel dat Yannick herontdekte heet simpelweg ‘Gezelschapsspel Mechelen’ en bestaat uit het oude klassieke speelbord, pionnen, dobbelstenen en kaartjes. De spelregels kent mama Christel echter niet meer.

“Evenmin waar we het vroeger kochten ongeveer 30 jaar geleden. Het belandde in de kelder en er gebeurde niets meer mee. Toch maakten mijn man en ik er een punt van dat het goed bewaard moest blijven. Het spelletje was eerder zeldzaam en door de jaren heen zijn we gestopt met het te spelen. Maar dat het in de kelder lag, wist ik nog wel. Het verbaast me dat het zoveel aandacht krijgt.”

Zelf noemt Christel het een ‘spannend strategisch spel’. De uitdaging bestaat erin de grootste ondernemer van Mechelen te worden. “Echt gek dat sommige van de handelszakenzaken die werden opgevoerd nu nog bestaan, zoals De Rijdende Kip. Ook het Speelgoedmuseum, garage Juma, ’t Gulden Anker en Radio Reflex komen erin voor."

Hoe meer grondgebied je kon bemachtigen in het centrum van de stad, hoe beter. En gek: op de teerlingen werden toen al smiley’s afgebeeld.