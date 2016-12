2SDC CREW nu vrijdag in de finale vijfde reeks Belgium’s Got Talent

Mechelen / Boortmeerbeek - Op de vijftien jaar dat de dansstudio bestaat, deed het een pak ervaring op. Zo werd het al wereldkampioen hiphop. Vrijdag volgt misschien de grootste uitdaging ooit: de finale winnen van de VTM-talentenwedstrijd Belgium’s Got Talent. Dat het een stijlvol optreden wordt, daar twijfelt niemand aan.

De grote finale van de VTM talentenwedstrijd Belgium’s Got Talent nu vrijdag wordt er eentje die deels wordt gekleurd door streekgenoten uit Boortmeerbeek en Mechelen. De dansstudio 2-Step Dance Company – deze keer onder de naam 2SDC CREW – verzilverde verleden week hun halve finale in de AED Studios in Lint en zijn amper een week later opnieuw live op televisie te zien voor ongeveer een miljoen kijkers.

Geen wonder dat de spanningen bij de zeventien dansers gespannen staan, niet in het minst bij eigenares Karlijne Provinciael (32) die samen met haar echtgenoot Mike Alvarez mee het podium kleurt. “Na de halve finale traden we enkele keren op tijdens de kerstjumping in Mechelen, sinds dinsdag zitten we in de studio’s in Lint voor de repetitie van de finale. Veel ademruimte is er niet."

"Tussen alles door repeteerden we een nieuwe act. Deze was nog niet voorbereid want op die finaleplaats hadden we eigenlijk niet gerekend. Bovendien bekeken we het stap voor stap”, legt ze uit.

Een tipje van de sluier misschien? “Vrijdag brengen we in de gekende stijl van The Wizard of Oz ons verhaal, de gevoelens die door ons heen spookten tijdens dit nieuwe avontuur op VTM.

Vrijdag vanaf 20.30 uur op VTM..