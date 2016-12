Is er in Stabroek interesse voor de pendelbus?

Stabroek - De Pendelbus is een goedkope manier van collectief pendelen naar een werkbestemming in de haven. Stabroek bekijkt of er voldoende belangstelling is van haar bewoners om mee te stappen in dit pendelverhaal.

De Pendelbus is een initiatief van het Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldeoever om havenwerknemers naar het werk en ook terug naar huis te brengen. De coördinatie is in handen van de vzw Max Mobiel.

De bussen vertrekken na reservatie op verschillende tijdstippen en plaatsen naar vooraf gereserveerde bedrijven. De inwoners van Stabroek kunnen gebruik maken van dit initiatief zodra de gemeente is aangesloten. Via een onlinesysteem kan elke inwoner een plaats reserveren. Elke inwoner krijgt hiervoor een login en een paswoord, waarmee hij of zij voor de volgende dag een zitje vastlegt. Wie dat doet wordt opgehaald, naar de ingang van het bedrijf gebracht en ’s avonds opnieuw thuis gebracht.

De gemeente wil weten of bij haar bewoners interesse is voor deze vorm van collectief vervoer van en naar de werkplek. Daarom organiseert Stabroek dinsdag 17 januari om 20u een infoavond. De vzw Max Mobiel komt het project toelichten in de aula van de gemeentelijke basisschool De Rekke aan de Kerkstraat. Info : www.pendelbussen.be , mobiliteit@stabroek.be en mobiliteitsambtenaar Natascha De Cuyper 03.210.11.77