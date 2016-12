Vernieuwde fakkeltocht en kerstboomverbranding

Stabroek - Stay Event organiseert zaterdag 14 januari voor de vierde keer de kerstboomverbranding aan de Berkenlaan in Hoevenen en doet dat samen met Mudcrushers, StabRock en de Hulpdiensten Brandweer Stabroek en Oxfam.

Voorafgaand aan de kerstboomverbranding kan u deelnemen aan de fakkel- en smikkeltocht. “We komen samen om 17u op de weide voor de eerste smikkel. De fakkeltocht vertrekt om 17.45 u en we komen rond 19.45 uur terug om de kerstbomen met onze fakkels aan te steken. De fakkeltocht steekt in een totaal nieuw kleedje. Kinderen tot 12 jaar betalen 5 €, inclusief LED foamstick en smikkels, anderen betalen 10 € inclusief fakkel en smikkels. Inschrijven kan nog tot 4 januari , maar het aantal deelnemers is beperkt”, laat Jos Wouters van Stay Events weten.

Vanaf maandag 7 januari 2017 halen de gemeentediensten de kerstbomen, zonder pot of versiering, op. Info en inschrijven : www.stayevents.be of hoevenen.fakkeltocht@gmail.com .