Cappellen gaat onderuit in Overijse

Ondanks een vroege voorsprong keerde Cappellen met lege handen terug uit Overijse. Overijse - Cappellen 2-1.

De eerste bezoekende aanval resulteerde in een voorsprong. Elongo Ekila stuurde Destoop in de ruimte en die liet De Boodt kansloos. Na een te korte terugspeelbal van Volant herstelde Benazzi het evenwicht. Destoop zag een kopbal gered en aan de overzijde mikte Benazzi naast. Kort voor de rust schoot Vander Elst de thuisploeg op voorsprong.

In het begin van de tweede helft strandde een poging van Mathyssen op de binnenkant de paal, schoot Destoop over en stopte De Boodt een kopbal van Kil. De bezoekers veroverden doorlopend balbezit, maar doelgevaar was schaars. Bij een tegenstoot strandde Weynants op Vandenbossche. In blessuretijd voorkwam Destoop de gelijkmaker op een schot van Kil.

CAPPELLEN: Vandenbossche, Volant, Lenaerts, Geuens, De Lil, Olongo Ekila (73’ Claessens), Kil, Deckers, Cham (68’ Tschibuabua), Mathyssen, Destoop.

Doelpunten: 4’ Destoop 0-1, 14’ Benazzi 1-1, 41’ Vander Elst 2-1.

Gele kaarten: Michiels, Taelemans, Hermans, Spreutels, Lenaerts, Volant,De Lil.

Rode kaart: 70’ Deckers (2x geel).