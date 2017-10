Vlotte zege voor Cappellen in Sint-Lenaarts

De korte verplaatsing naar Sint-Lenaarts leverde voor Cappellen geen problemen op. Sint-Lenaarts - Cappellen 0-3.

De thuisploeg liet het initiatief aan Cappellen en speculeerde op de tegenaanval. Die aanpak kende bijna succes, maar een vluchtschot van Gessner miste de goede richting. De bezoekers zetten in het derde kwartier het balbezit om in doelpunten. Tschibuabua duwde een schot van Olongo Ekila over de lijn en op slag van rust krulde Kil een vrije trap over de muur in de kruising.

In de tweede helft controleerde Cappellen de partij. De thuisdoelman hield Volant aanvankelijk van succes, maar bij een hoekschop van Deckers kopte de Cappelse verdediger raak. In de slotfase sprong Cappellen onzorgvuldig om met de countermogelijkheden. Sint-Lenaarts slaagde er niet in Vandenbossche ernstig te bedreigen.

SINT-LENAARTS: Vermeylen, Van Opstal, Van de Brul, Vertommen, Wouters, Hofmans (58’ Van Trier), Van der Zyp, Wall, Lumanza, Gessner (77’ Van Braeckevelt), Van den Brandt.

CAPPELLEN: Vandenbossche, Volant, Lenaerts, Geuens, De Lil, Olongo Ekila (70’ Willemsen), Kil, Deckers, Cham (79’ Floren), Mathyssen, Tshibuabua (48’ Claessens).

Doelpunten: 34’ Tschibuabua 0-1, 45’ Kil 0-2, 61’ Volant 0-3.