Cappellen boekt eerste zege van het seizoen

Op de vierde speeldag pakte Cappellen op overtuigende wijze zijn eerste zege van het seizoen. Hasselt - Cappellen 1-4.

De thuisploeg nam een uitstekende start via Güvenc, die een persoonlijke actie afrondde met een afgeweken schot. Na een knap opgezette aanval herstelde Kil het evenwicht op aangeven van Olongo Ekila. In het derde kwartier dreigden Vanderputte en A. Lagouireh, maar de beste kans werd aan de overzijde door Mathyssen op Swinnen besloten.

Vlak na de rust telden Cham en Mathyssen de thuisploeg uit. De bezoekers vingen nadien de lokale speldenprikken probleemloos op en creëerden bij tegenstoten nog de beste kansen via Kil, Mathyssen en Cham. Kil zette de kroon op het bezoekend werk met een verre lob die Swinnen kansloos liet.

CAPPELLEN: Vandenbossche, Volant, Lenaerts, Geuens, Deckers, Cham (83’ Destoop), Kil, Engelen, Olongo Ekila (79’ Lemaire), Mathyssen, Tshibuabua (75’ Floren).

Doelpunten: 3’ Güvenc 1-0, 13’ Kil 1-1, 46’ Cham 1-2, 48’ Mathyssen 1-3, 71’ Kil 1-4.