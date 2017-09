City Pirates en Cappellen delen de punten

De Noord-Antwerpse derby leverde voor geen van beide ploegen de eerste seizoenszege op: City Pirates - Cappellen 2-2.

Na een boeiende eerste helft stond de eindstand op het bord. Beide ploegen kregen de openingstreffer in de schoot geworpen na weinig doortastend verdedigend werk. Lenaerts en Nascimento namen in dank aan. Nadien trof Van Zantvoort raak met een knap vluchtschot. Mathyssen bracht de stand in evenwicht met een pegel in de kruising vanop dertig meter.

Na de rust eiste de thuisploeg het balbezit op, maar doelgevaar was schaars. Borahsasa en El Jattari mikten te hoog en Sababti werd afgeblokt door Geuens bij het besluiten. Aan de overzijde zeilde een verre lob van Mathyssen over en riep doelman Roef de doorgebroken Destoop een halt toe.

CITY PIRATES: Roef, Verboven, Dreesen (63’ Felix), Kwik, Seiffermann, Nascimento, Sababti, Van den Bogerd, Nesen (46’ Borahsasa), Van Zantvoort, El Jattari.

CAPPELLEN: Vandenbossche, Volant, Geuens, Lenaerts, Deckers, Lemaire (46’ Destoop), Floren, Engelen, Olongo Ekila (70’ Willemsen), Kil, Mathyssen.

Doelpunten: 6’ Lenaerts 0-1, 28’ Nascimento 1-1, 34’ Van Zandvoort 2-1, 36’ Mathyssen 2-2.

Gele kaarten: Nesen, Van den Bogerd, Floren.