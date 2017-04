Cappellen definitief verlost van degradatiezorgen

Door de winst op het veld van Tienen hoeft Cappellen zich geen zorgen meer te maken over degradatie of eindronde. Tienen - Cappellen 1-3.

Met een vroeg doelpunt van Spies nam Cappellen een ideale start. De thuisploeg verwierf doorlopend balbezit, maar Vandenbossche werd alleen bij een kopbal van Eboigbe aan het werk gezet.

Na de rust werd de Cappelse doelman op de proef gesteld bij een kopbal en een schot van Eboigbe. Bij een tegenstoot kopte Engelen op aangeven van Mathyssen de verdubbeling binnen. Even later benutte Ben Ahmed opnieuw een assist van Mathyssen om de bezoekende winst definitief veilig te stellen. Diouck redde even later de eer van de thuisploeg. In de slotfase hield Beelen Kil van een vierde treffer.

CAPPELLEN: Vandenbossche, Volant (46’ Vandebroek), Lenaerts, Van Hemert, Van Asch (89’ Petersen), R. Kil, Spies, Engelen, Kempeneers, Deckers (46’ Ben Ahmed), Mathyssen.

Doelpunten: 4’ Spies 0-1, 63’ Engelen 0-2, 70’ Ben Ahmed 0-3, 73’ Douck 1-3.