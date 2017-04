Overijse stopte Cappelse reeks

Een niet eens imponerend Overijse heeft een einde gemaakt aan de reeks van zeven ongeslagen wedstrijden van Cappellen. Overijse - Cappellen 1-0;

De thuisploeg was het meest in balbezit, maar De Boodt werd aanvankelijk het meest bedreigd. Op een terugkopbal van Kabanda, een vrije trap van Seppe Kil en een kopbal van Mathyssen reageerde de thuisdoelman alert. In het derde kwartier strandde Charlier op Vandenbossche en Janssens schoot voorlangs.

Na de rust redde Vandenbossche een schot van Taelemans en Charlier miste op aangeven van Weynants. In de slotfase benutte Weynants de rebound van een schot van Benazzi. Mathyssen en Robbe Kil kwamen nog dicht bij de gelijkmaker, maar misten de goede richting.

OVERIJSE: De Boodt, Michiels, Taelemans, Buyuk, Kabanda, Charlier (85’ Loenders), Coquelle, Janssens (77’ Claes), Delorge, Weynants (81’ Fariat), Benazzi.

CAPPELLEN: Vandenbossche, Volant (68’ Vandebroek), Lenaerts, Van Hemert, Deckers (54’ Van Asch), R. Kil, Engelen, Spies, Kempeneers, S. Kil, Mathyssen.

Doelpunt: 80’ Weynants 1-0.