Cappellen neemt revanche voor thuisnederlaag uit heenronde

Cappellen zette de thuisnederlaag tegen Zwarte Leeuw recht door met identieke cijfers te gaan winnen in Rijkevorsel. Zwarte Leeuw - Cappellen 1-3.

Op een zwaar terrein legde Cappellen al even na een kwartier wedstrijd de basis voor de overwinning. Mathyssen werd al vroeg door Engelen diep gestuurd en werkte beheerst af. Even later liet Seppe Kil thuisdoelman Brughmans met een schicht vanop dertig meter geen kans. In het derde kwartier trad de thuisploeg meer op het voorplan. Deckers blokte een schot van Lauryssen af, maar vanop de stip schoot Hofstede even later toch de aansluitingstreffer binnen.

Kort na de rust hield Brughmans Mathyssen en Seppe Kil van succes. Aan de overzijde kopte Peeters een uitstekende kans op de gelijkmaker over. Op aangeven van Seppe Kil schoof Mathyssen de beslissende 1-3 binnen. In het slotkwartier gingen verdienstelijke pogingen van S. Kil en Cornelissen naast.

Cappellen: Vandenbossche, Volant, Van Hemert (90’ Petersen), Lenaerts, Deckers (71’ Van Asch), R. Kil, Engelen, Spies, Kempeneers, S. Kil, Mathyssen (80’ Van den Heuvel).

Doelpunten: 6’ Mathyssen 0-1, 17’ S. Kil 0-2, 36’ Hofstede (strafschop), 67’ Mathyssen 1-3.