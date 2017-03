Cappellen blijft andermaal op gelijkspel steken

Voor de vierde keer in de laatste vijf wedstrijden moest Cappellen vrede nemen met een puntendeling. Cappellen - Spouwen Mopertingen 0-0.

De thuisploeg kon het doorlopend balbezit sporadisch omzetten in doelgevaar. Seppe Kil besloot over en Van den Heuvel voorlangs. Kort voor de rust keerde Stoclet een schot van Lenaerts op de lijn. De bezoekers dreigden alleen in het begin van de wedstrijd met een te hoog schot van Rijmenams.

In het vierde kwartier zorgden Mathijssen, S. Kil en Vandebroek voor Cappels gevaar, maar de juiste richting ontbrak. Geleidelijk kwamen de bezoekers meer in de wedstrijd. Vits besloot enkele keren voorlangs en Vandenbossche stopte een schot van Van Eyk. Een laatste poging van Luyckx werd door Vandenbossche overgeduwd.

CAPPELLEN: Vandenbossche, Volant, Lenaerts, Van Hemert, Deckers, R. Kil, Spies, Kempeneers, S. Kil, Van den Heuvel (46’ Vandebroek), Mathyssen.