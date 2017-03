Cappellen maakt het zichzelf moeilijk

Bij rode lantaarn Woluwe-Zaventem leek Cappellen op een vlotte zege af te stevenen, maar na de rust werd een 0-2 voorsprong uit handen gegeven. In de slotfase trok Seppe Kil zijn ploeg over de streep. Woluwe-Zaventem - Cappellen 2-4.

De thuisploeg begon met windvoordeel en nam zijn toevlucht tot ongevaarlijke afstandsschoten. Aan de overzijde kopte Kempeneers bij een tegenstoot raak. Even later verdubbelde R. Kil vanop de stip de bezoekende voorsprong. In het derde kwartier drukte de thuisploeg, maar Vandenbossche wist raad met pogingen van Maluka Bimbo, Daoudi en Diakhité.

Na de rust kwam Cappellen via Mathyssen dicht bij een derde treffer, maar de thuisploeg begon geleidelijk het spel te oriënteren. Fuentes Delgado lukte de aansluitingstreffer en de gelijkmaker. Nadien was het de beurt aan S. Kil om twee keer te scoren en zo de bezoekende winst vast te leggen.

CAPPELLEN: Vandenbossche, Volant, Spies, Lenaerts, Deckers, R. Kil, Engelen, Kempeneers (77’ Vandebroek), S. Kil (88’ Van Asch), Claessens (69’ Petersen), Mathyssen.

Doelpunten: 23’ Kempeneers 0-1, 30’ R. Kil (strafschop) 0-2, 66’ Fuentes Delgado 1-2, 75’ Fuentes Delgado 2-2, 77’ S. Kil 2-3, 86’ S. Kil 2-4.