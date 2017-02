Cappellen wacht nog op eerste zege van het jaar

Ook tegen middenmoter Wijgmaal slaagde Cappellen er niet in voor de eerste keer na Nieuwjaar de punten thuis te houden. Cappellen - Wijgmaal: 1-1.

Met een schot op de paal zorgde bezoeker Peeters al vroeg in de wedstrijd voor de grootste dreiging. Even later strandde een voorzet-schot van Fannes op Vandenbossche. In het derde kwartier kwam Cappellen meer opzetten met een vluchtschot voorlangs van Van den Heuvel, een kopbal naast van Robbe Kil en een te hoog schot van Seppe Kil.

Na de rust creëerde de thuisploeg het meeste gevaar. Robbe Kil opende de score, maar de bezoekers herstelden meteen het evenwicht via de Silva, die een doorgekopte inworp binnenschoot. In de slotfase kwamen beide ploegen nog dicht bij de winst, maar de doelmannen hadden het laatste woord op pogingen van R. Kil, Englen en Nijs.

CAPPELLEN: Vandenbossche, Vandebroek, Lenaerts, Spies, Van Hemert, R. Kil, Volant, Kempeneers, Engelen, S. Kil, Van den Heuvel (87’ Claessens).

Doelpunten: 73’ R. Kil 1-0, 74’ de Silva 1-1.