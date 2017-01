Cappellen lijdt pijnlijke nederlaag bij degradatiekandidaat

Door 3-1 verlies tegen het voorlaatst geklasseerde Hades wordt Cappellen willens nillens bij de degradatiestrijd betrokken.

Op een hard bevroren terrein hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Cappellen creëerde de eerste kansen, maar Gijbels hield Mathyssen en Van den Heuvel van succes. In het derde kwartier konden Decuypere en Sögütcü niet besluiten.

Nadat Sögütcü en Meeus Vandenbossche op hun weg vonden, opende Gueroui de score op een afgeweerde hoekschop. Sögütcü miste een open kans op de verdubbeling, zodat R. Kil de gelijkmaker kon binnenschieten. De thuisploeg reageerde onmiddellijk via Meeus, die op aangeven van Sögütcü raak schoot. De thuisspits kopte even later raak op hoekschop. In de slotfase hield Gijbels Engelen en Van den Heuvel van de aansluitingstreffer.

CAPPELLEN: Vandenbossche, Vandebroek, Lenaerts (71’ Volant), Petersen, Van Hemert, R. Kil, Spies, Engelen, S. Kil, Van den Heuvel, Mathyssen (37’ Willemsen).

Doelpunten: 61’ Gueroui 1-0, 74’ R. Kil 1-1, 75’ Meeus 2-1, 78’ Sögütcü 3-1.