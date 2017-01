Cappellen onderuit in derby tegen Hoogstraten

Cappellen heeft geen vervolg kunnen breien aan de reeks van zeven ongeslagenwedstrijden die voor de winterstop werd opgebouwd. Cappellen - Hoogstraten 1 - 3.

Pogingen van Kempeneers en Engelen leverden geen probleem op voor Pauwels. Bij de eerste bezoekende tegenprik kopte Vets raak op een hoekschop van R. Van den Linden. Even later verdubbelde de Hoogstratense topschutter op aangeven van Da Silva. Vlak daarop hield Vandenbossche Van de Vreede van succes. Aan de overzijde kopte Mathyssen over en stopte Pauwels een afstandsschot van Kil.

Een lichte strafschop bracht Cappellen weer in de wedstrijd en Pauwels hield Kil van de gelijkmaker. De bezoekende tegenstoten waren vlijmscherp en Van de Vreede besliste de partij na een knap uitgespeelde aanval.

CAPPELLEN: Vandenbossche, Vandebroek, Lenaerts, Van Hemert, Deckers (21’ Pedersen, 68’ Volant)), Kil, Spies, Engelen, Kempeneers, Van den Heuvel, Mathyssen.

HOOGSTRATEN: Pauwels, Meyvis, G. Van der Linden, Meeuwis, Fockaert, Van Hoof, Vets, Gessner (69’ Mateso-Liongola), Da Silva (90’ Meeusen), Van de Vreede, R. Van der Linden.

Doelpunten: 14’ Vets 0-1, 16’ R. Van der Linden 0-2, 52’ R. Kil (strafschop) 1-2, 76’ Van de Vreede 1-3.

Gele kaart: Gessner.